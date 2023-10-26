Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что здоровье Путина не имеет отношения к происходящему. Он добавил, что говорится о концепте России в целом.

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"Анатомически, безусловно, сердце у него есть. Патологоанатомически в определенный момент оно ему точно откажет с учетом того, кто это", – подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОПУ добавил, что кое-где говорят о том, что это Путин напал на Украину и ведет войну геноцидного типа. Однако, по его мнению, это не так. Мол, все это – сущность "русского мира". Многие заинтересованы в том, чтобы проявлять себя так по поводу боевых действий и атак на гражданское население.

"Не только Путин за этим всем стоит. Если Путин исчезнет – физически, юридически, в результате переворота – безусловно это приведет к определенным процессам в самой России", – отметил Михаил Подоляк.

Однако эти процессы неоднозначны и они сразу не остановят войну. По его мнению, все из-за того, что еще не уничтожено большое количество россиян, заинтересованных в уничтожении Украины.

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Советник руководителя Офиса Президента добавил, что россияне пришли в 2014 году убивать украинцев. Оккупанты сделали плацдарм, захватили украинские территории и 8 лет сознательно накапливали оружие, учились, чтобы зайти на территорию Украины и масштабировать свои преступления.

Независимо от здоровья Путина, мы должны осознать, что есть накопленный эффект ненависти России к цивилизованному миру. Элементом которого обязательно уже является Украина,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения Украина окончательно вышла из Советского Союза. И сейчас идет борьба за окончательную смерть СССР в виде России.

Как отметил советник руководителя ОПУ, Владимир Путин лишь открыл дверцу и дал возможность "русскому миру" проявить себя настоящим. Эту проблему может решить только поражение России.

"Россия должна проиграть на территории Украины. И после этого остатки людей, которые являются адептами этой концепции "всех убивать", они будут напуганы. И там главное – проводить судебные процессы над этими людьми. "Русский мир" должен сидеть на скамье подсудимых", – подчеркнул Подоляк.

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