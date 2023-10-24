В сети заявили, что Путин якобы лежал на полу, а рядом был перевернутый рабочий стол. Телеграм-каналы фанатизировали об отважных врачах, вернувших диктатора фактически с того света. В Кремле отреагировали на заявления, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Первый пошел: в России умер глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов

Для этого выпустили Дмитрия Пескова. Он принялся уверять, что с Путиным – все хорошо, а информация об остановке сердца – очередная "утка".

Очевидно, Песков – прав

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочко отметил, что информация о Путине и остановке сердца, очевидно, запущена в рамках проекта, отрабатываемого уже 5 лет.

На мой взгляд, появление очередной информации – это продолжение этого проекта. Нам важно понимать, что человек в таком возрасте не может быть абсолютно здоров. У него происходят физиологические изменения,

– подчеркнул Клочко.

Сценарий в случае смерти Путина рассматривают. Поэтому, очевидно, мы имеем дело с очередным фейком, придуманным российской пропагандой.

У Путина подогрели слухи о его болезни

Путин так любит себя, что к Новому году в стране-террористке выпускают целые календари с его фотографиями. Не стал исключением и 2024 год. Год еще не начался, а ему уже совершили такую досаду. В то же время, журналисты обратили внимание на очень интересную деталь. Все фотографии Путина (где он гарцует на коне, занимается спортом, встречается с россиянами) – старые. Среди них нет ни одного свежего фото. Здесь три варианта: либо Путин перестал любить фотографироваться (но зачем тогда календарь), либо у Кремля уже нет денег на фотографа (все пошло на ракеты) или диктатор – очень плохо чувствует себя. К слову, в ГУР МО уже давно рассказывали, что у Путина рак.