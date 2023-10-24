У мережі заявили, що Путін начебто лежав на підлозі, а поруч був перевернутий робочий стіл. Телеграм-канали фанатзували про відважних лікарів, які повернули диктатора фактично з того світу. У Кремлі відреагували на заяви, інформує 24 Канал.

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Для цього випустили Дмитра Пєскова. Він взявся запевняти, що з Путіним – усе гаразд, а інформація про зупинку серця – чергова "утка".

Вочевидь, Пєсков – має рацію

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочко зауважив, що інформація про Путіна та зупинку серця, вочевидь, запущена у межах проєкту, який відпрацьовують вже 5 років.

На мою думку, поява чергової інформації – це продовження цього проєкту. Нам важливо розуміти, що людина у такому віці не може бути абсолютно здорова. У неї відбуваються фізіологічні зміни,

– наголосив Клочко.

Сценарій на випадок смерті Путіна розглядають. Тому, вочевидь, ми маємо справу з черговим фейком, який вигадує російська пропаганда.

У Путіна підігріли чутки про його хворобу

Путін так любить себе, що до Нового року у країні-терористці випускають цілі календарі з його світлинами. Не став винятком й 2024 рік. Рік ще не почався, а йому вже зробили таку прикрість. Водночас журналісти звернули увагу на дуже цікаву деталь. Всі світлини Путіна (де він гарцює на коні, займається спортом, зустрічається з росіянами) – старі. Серед них немає жодного свіжого фото. Тут три варіанти: або Путін перестав любити фотографуватися (але навіщо тоді календар), або у Кремлі вже не мають грошей на фотографа (все пішло на ракети) або диктатор – дуже погано почувається. До слова, у ГУР МО вже давно розповідали, що у Путіна – рак.