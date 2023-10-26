Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з кліриками представлених у Росії релігій. Стіл для цієї зустрічі спричинив нові глузування з боку користувачів соцмереж.

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Новий стіл Путіна має незвичну форму, схожу на басейн. Вочевидь для того, щоб диктатор сидів ще далі від гостей. Це свідчить про те, що він досі боїться контактувати з іншими людьми.



Новий стіл Путіна

Реакція соцмереж не змусила себе чекати. Українці та не тільки почали активно створювати чудернацькі меми:

Зокрема вони уявили на цьому місці басейн.

Також можливо цей простір залишили для порталу, в який Путін захоче заскочити, втікаючи від правосуддя.

Можливо, це місце для великої піци. Але оскільки це західна культура, гастрономічні вподобання диктатора вирішили залишити поза кадром.

Деякі користувачі запропонували заповнити вільний простір цією прекрасною качечкою. Але навряд пес Патрон схвалить такий союз.

Принагідно у мережі вирішили пригадати інші столи диктатора. Вірніше, меми про них.