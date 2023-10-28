Путіну не змогли вигадати теми, цікавішої за зброю. Цього разу він побідкався, що на територію Росії потрапляє зброя з України. Жодних доказів своїх абсурдних слів Путін, звичайно ж, не навів.

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Потрібно подумати про те, як потрапляє на територію Росії зброя, боєприпаси. Незаконним чином. До речі, в тому числі і з території України,

– мовиться у повідомленні.

Хоча Путіну більше б пасувало подумати, що він скаже у Гаазі.

Путіна активно "ховають"

Упродовжостанніх днів тему смерті Путіна активно обговорюють. Спершу повідомили, що у нього начебто зупинилося серце. Водночас медики проявили дива і повернули його з того світу.

А згодом і взагалі у мережі заговорили про те, що Путін помер. Жодних підтверджень, звичайно ж, не було. Чутки про те, що Путін вже вирушив до Кобзона, поширювали телеграм-канали.

Тим часом українці реагують на чутки про "смерть Путіна" дотепними мемами. Переглянути їх можна тут.