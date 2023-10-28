Вероятно, данный вброс может являться частью информационной спецоперации российских спецслужб. Такой информацией с 24 Каналом поделился российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что на территории России невозможно существование независимых изданий, дающих инсайдерскую информацию.

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Россияне скоро запутаются в "конспирологии"

"И здесь выходит профессор Валерий Соловей, он же "Генерал СВР", и говорит: "Вот и я, сейчас расскажу вам сказку". И рассказывает, что умер Путин, военный переворот и так далее. Это "конферансье войны". Они рассказывают эти сказки уже несколько лет", – объяснил российский оппозиционный журналист.

Валерий Соловей Соловей регулярно критикует действующую федеральную власть и лично президента Владимира Путина. Он известен также экстравагантными "конспирологическими" прогнозами. Имеет свой Youtube-канал и регулярно выступает в эфирах оппозиционных видеоблоггеров. В июне 2021 года он заявлял, что российские власти скрывают настоящие цифры о смертности от COVID-19 и сравнили ситуацию с информацией о пандемии с катастрофой в Чернобыле. Политаналитик и блогер Карл Волох в своем фейсбуке заметил, что "профессор Соловей уже несколько лет целенаправленно разрабатывает тему "смерти Путина".

В России довольно долго рассказывают, что Путин вот-вот умрет или его свергнут с кремлевского "трона". В конце концов, скоро оккупанты запутаются в своей "теории заговора".

Они завтра будут рассказывать, что он умер, а это все двойник. То есть произошел государственный переворот, Путина похоронили, а это двойник,

– сказал Яковенко.

Надежда о смерти российского президента определенным образом "обезоружает" людей. Ведь нужно как-то влиять на путинский режим, но все надеются, что глава Кремля умрет и все решится самостоятельно. С одной стороны, это очень плохо. А с другой стороны, люди таким образом развлекаются.

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Однако относиться к этому нужно иначе – как к шоу, как к шуткам "конферансье". Вот выходит "конферансье" рассказывает шутки, иногда смешно, а иногда нет. В этом случае, я не уверен, что это смешная шутка, но она находит свою аудиторию,

– заметил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, профессор Соловей еще долго будет развлекать аудиторию, в том числе украинскую.

Каким образом в России сливают информацию

Как пояснил Яковенко, в близком окружении президента России могут находиться люди, которые не случайно сливают информацию. Однако только в одном случае – если это часть масштабной спецоперации ФСБ или федеральной службы охраны России.

Я думаю, что это просто спецоперация по "конспирологическим" вбросам, целью которых является "все нормально, не нужно суетиться, Путин уже умер, расслабьтесь, уже всему конец". Может быть как-то так или иначе,

– отметил Игорь Яковенко.

Он подверг сомнению наличие людей в близком окружении Путина, ведущих "независимые" телеграм-каналы и дающих инсайдерскую информацию. Кроме того, в России невозможно существование оппозиционных каналов.

Все люди, хоть как-то проявившие свою оппозицию на территории России, они в тюрьме, лежат в земле как Борис Немцов или уехали. То есть варианта остаться и вести оппозиционную деятельность в России не существует,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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