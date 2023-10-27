Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в США есть ДНК настоящего Владимира Путина.
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"В США есть ДНК настоящего Путина, который еще на первых каденциях своего президентства совершал зарубежные визиты. Если бы это произошло, думаю, западные разведки уже дали бы какие-то сигналы. Однако подождем реакцию западных политиков на это сообщение", – отметил он.
Решение принимает "коллективный Путин"
Олег Жданов отметил, что у Путина проблемы со здоровьем уже давно. Поэтому решения в России давно принимает "коллективный Путин", а главным является глава совбеза России Николай Патрушев. Однако в случае смерти Путина в Кремле продолжат держать легенду с помощью двойников диктатора.
Путин заболел не вчера. На мой взгляд, там уже давно коллективный Путин принимает решение. Скорее всего, главным в этом коллективе есть Патрушев. Он будет диктовать дальнейшую как внешнюю, так и внутреннюю политику России. Возможно, Путин будет править, пока не закончатся двойники,
– считает военный эксперт.
"Смерть" Путина: главное
- Российские паблики написали, что вечером 22 октября у Владимира Путина якобы внезапно остановилось сердце из-за проблем со здоровьем, ссылаясь на анонимов в "близком окружении" диктатора. Пока точно не известно, правдива ли эта информация. Скорее всего, это очередной вражеский фейк.
- В Кремле отреагировали на слухи о смерти Путина. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Путиным все хорошо, а информация об остановке сердца – очередная "утка".
- Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что "проект" о болезни и смерти Путина запущен примерно 5 лет назад. Его активно отрабатывают внутри России и, вероятно, с участием спецслужб разных стран.
- Издание The Independent написало, что в 2024 году Путин хочет удержаться в Кремле, теоретически он может править вплоть до 2036 года. Однако постоянны слухи о болезнях бросают тень на шансы российского диктатора сохранить власть в течение десятилетий. Отмечается, что Путин болен раком щитовидной железы, болезнью Паркинсона, проказой или имеет ухудшение состояния после инсульта.