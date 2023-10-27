Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в США есть ДНК настоящего Владимира Путина.

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"В США есть ДНК настоящего Путина, который еще на первых каденциях своего президентства совершал зарубежные визиты. Если бы это произошло, думаю, западные разведки уже дали бы какие-то сигналы. Однако подождем реакцию западных политиков на это сообщение", – отметил он.

Решение принимает "коллективный Путин"

Олег Жданов отметил, что у Путина проблемы со здоровьем уже давно. Поэтому решения в России давно принимает "коллективный Путин", а главным является глава совбеза России Николай Патрушев. Однако в случае смерти Путина в Кремле продолжат держать легенду с помощью двойников диктатора.

Путин заболел не вчера. На мой взгляд, там уже давно коллективный Путин принимает решение. Скорее всего, главным в этом коллективе есть Патрушев. Он будет диктовать дальнейшую как внешнюю, так и внутреннюю политику России. Возможно, Путин будет править, пока не закончатся двойники,

– считает военный эксперт.

"Смерть" Путина: главное