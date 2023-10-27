Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у США є ДНК справжнього Владіміра Путіна.

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"У США є ДНК справжнього Путіна, який ще на перший каденціях свого президентства здійснював закордонні візити. Якби це сталося, думаю, західні розвідки вже б дали якісь сигнали. Однак почекаємо реакцію західних політиків на це повідомлення", – зауважив він.

Рішення приймає "колективний Путін"

Олег Жданов зазначив, що Путін має проблеми зі здоров'ям вже давно. Тому рішення у Росії давно приймає "колективний Путін", а головним є голова радбезу Росії Нікалай Патрушев. Однак у випадку смерті Путіна, у Кремлі продовжать тримати легенду за допомогою двійників диктатора.

Путін захворів не вчора. На мою думку, там вже давно колективний Путін приймає рішення. Найімовірніше, головним у цьому колективі є Патрушев. Він буде диктувати подальшу як зовнішню, так і внутрішню політику Росії. Можливо, Путін буде правити, доки не закінчаться двійники,

– вважає військовий експерт.

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