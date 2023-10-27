Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він також наголосив, що на подібні чутки варто реагувати з обережністю, передає 24 Канал.

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"Солодкі чутки"

Юсов підкреслив, що вкиди про нібито смерть Путіна – це лише чутки, яким не варто довіряти. Він пояснив, що таку важливу інформацію чомусь поширили анонімні телеграм-канали. Це може свідчити про те, що такі фейки комусь вигідні.

Приємні, радісні, солодкі, але чутки. Це анонімні російські телеграм-канали повідомляють якісь речі. Далі ми повинні аналізувати, кому на користь і кому вигідно. Тому реагувати на такі речі українці мають стримано. Звичайно, ми всі бажаємо, щоб ця подія відбулася якомога швидше, але все ж таки бажано після міжнародного трибуналу. Однак не варто дізнаватися це з анонімних російських джерел,

– заявив Юсов.

Представник розвідки також пояснив, що запускається така інформація, можливо, не лише для української аудиторії, а й для того, щоби подивитися на реакцію всередині самої Росії – хто і як буде реагувати, зокрема, й з представників еліт.

Також Юсов порівняв чутки про смерть Путіна та його прихвостня Рамзана Кадирова. За словами представника розвідки, у випадку з так званим главою Чечні Україна мала чіткі докази про його хворобу. Щодо російського президента – наразі такої інформації немає.

"Ця інформація докорінно відрізняється – стосовно Кадирова і стосовно останніх чуток по людині, схожій на Путіна, чи людині, яка зараз обіймає посаду президента того утворення. Тому що по Кадирову були справді агентурні відомості, вони підтвердилися. Були серйозні проблеми зі здоров'ям, були проблеми з нирками, зокрема післяопераційні ускладнення. Було намагання приховати цю інформацію, і все це підтвердилось. Факт смерті тоді Україна офіційно не підтверджувала. Цього разу (чутки про смерть Путіна – 24 Канал) інформація виходить виключно з анонімних російських джерел, тобто можна сказати, що вона має штучний інспірований характер", – наголосив Юсов.

Чутки про "смерть" Путіна