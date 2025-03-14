Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Деталі про розмову США з Путіним

В адміністрації Трампа уточнили, що з Путіним спілкувався спецпредставник США Стів Віткофф, а не президент США.

Плутанину викликав попередній пост Трампа в соцмережі, в якому він високо оцінив дискусії з російським лідером і сказав: "Я дуже просив президента Путіна". Це звучало так, ніби американський лідер спілкувався з Путіним особисто.

Водночас у своєму дописі Трамп заявив що "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими". Президент США просив російського диктатора "зберегти їм життя".

Ця заява, здається, ґрунтується на інформації, наданій Путіним. У Генштабі спростували повідомлення про оточення ЗСУ. Там заявили, що такі повідомлення створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів.