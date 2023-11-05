Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что сообщение Пескова является важнейшим за последние 10 дней.

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Стоит ли верить Пескову

После вброса о "смерти Путина" Дмитрий Песков не оставляет тему двойников российского президента.

Это третье подтверждение и второе лично Песковым. Потому что одно подтверждение было через росСМИ – не сам спикер Путина об этом говорил. В анонсированную "смерть" Путина мне очень хотелось поверить, однако у меня были большие сомнения,

– отметил экс-работник КГБ.

Поскольку Песков в третий раз говорит об этом (третий – где факто, а второй – лично), заметил Жирнов, и так долго объясняет, что у Путина якобы нет двойников, есть все основания склоняться к версии "Генерала СВР" Соловье по поводу настоящей смерти Путина.

Почему Дмитрий Песков поднимает тему двойников Путина: смотрите видео

"С Песковым очень просто: если он говорит "нет", это означает "да". Если он говорит, что есть "один Путин", это значит, что на самом деле их 25. И если Песков говорит, что у Путина нет двойников, значит, он их имеет. Поэтому это очень важная новость", – объяснил Сергей Жирнов.

Кстати говоря. В телеграм-канале "генерала СВР" Валерия Соловья 26 октября появилась информация о якобы "смерти" Путина. В ГУР прокомментировали этот вброс Кремля, отметив, что его появление кому-то выгодно.

Что известно о двойниках Путина