Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – публицист из Вашингтона. По его словам, поведение людей с Путиным и его двойниками кардинально отличается.

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Настоящий Путин – только в Кремле

Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у российского диктатора нет двойников и бункера. Это первый случай, когда в Москве на таком уровне опровергают подобные заявления.

Сложно опровергать очевидное. Реальный Путин сидит за столом со своими министрами на 10 метров, только "императору" Си позволили приблизиться. И никогда он не выступает перед толпой или с незнакомыми людьми. А потом нам показывают невероятные кадры, как он "был" в Мариуполе и встречался с "жителями" города,

– рассказал Андрей Пионтковский.

Публицист отметил, что также следует отметить разное отношение окружения Путина в постановочных сценках. Когда перед людьми двойник – они не относятся к нему почетом, скорее наоборот. В частности, на встречи с генералами на оккупированных территориях вроде бы Путина не проявляли особого уважения.

На этой встрече, кстати, Путин или его двойник хотел показать, что Михаил Теплинский и Александр Лапин – "большие" генералы и имеют поддержку военного руководства. Хотя на самом деле даже в России их, в том числе Пригожин и Кадыров, характеризуют как бездарных генералов.

"Это был показательный спектакль, организованный генералами, чтобы двойничек Путина подтвердил, что Теплинский и Лапин молодцы и не отправлены в отставку. Плохие у них дела", – подытожил Пионтковский.

Андрей Пионтковский о двойниках Путина: смотрите видео

Двойник Путина на оккупированных территориях: что известно