Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – публицист из Вашингтона. По его словам, поведение людей с Путиным и его двойниками кардинально отличается.
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Настоящий Путин – только в Кремле
Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у российского диктатора нет двойников и бункера. Это первый случай, когда в Москве на таком уровне опровергают подобные заявления.
Сложно опровергать очевидное. Реальный Путин сидит за столом со своими министрами на 10 метров, только "императору" Си позволили приблизиться. И никогда он не выступает перед толпой или с незнакомыми людьми. А потом нам показывают невероятные кадры, как он "был" в Мариуполе и встречался с "жителями" города,
– рассказал Андрей Пионтковский.
Публицист отметил, что также следует отметить разное отношение окружения Путина в постановочных сценках. Когда перед людьми двойник – они не относятся к нему почетом, скорее наоборот. В частности, на встречи с генералами на оккупированных территориях вроде бы Путина не проявляли особого уважения.
На этой встрече, кстати, Путин или его двойник хотел показать, что Михаил Теплинский и Александр Лапин – "большие" генералы и имеют поддержку военного руководства. Хотя на самом деле даже в России их, в том числе Пригожин и Кадыров, характеризуют как бездарных генералов.
"Это был показательный спектакль, организованный генералами, чтобы двойничек Путина подтвердил, что Теплинский и Лапин молодцы и не отправлены в отставку. Плохие у них дела", – подытожил Пионтковский.
Андрей Пионтковский о двойниках Путина: смотрите видео
Двойник Путина на оккупированных территориях: что известно
- 18 апреля Владимир Путин вроде бы посетил российских военных в Херсонской и Луганской областях. Во время визита он подарил им икону и поздравил Пасху.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированных территориях был двойник Путина. "Бункерный" слишком заботится о своем здоровье, чтобы вот так просто контактировать с множеством людей. Даже в Кремле расстояние Путина от чиновников по меньшей мере 18 метров.
- С этим мнением согласен также глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Он объяснил, что в поездках российского диктатора есть сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт На этот раз его забыли.