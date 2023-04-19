К такому выводу пришли аналитики Института исследования войны (ISW). Путин приехал на оккупированные территории, чтобы определить козлов отпущения перед контрнаступлением Сил обороны Украины.

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Россия готовит информационный фон для оправдания неудач

"Визит Путина, вероятно, также имел целью публично определить потенциальных козлов отпущения накануне запланированных украинских контрнаступлений. Путин получил брифинги от командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего Днепровской группой войск генерал-полковника других неназванных военачальников по ситуации на Херсонском и Запорожском фронтах", – говорится в отчете.

Аналитики добавляют, что Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высшими офицерами, чтобы обсудить ситуацию в Луганском направлении.

Путин, вероятно, намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, ответственных за Юг Украины, а Лапина – как командира, контролирующего Луганское направление. Путин, кремлевские источники и милблогеры все чаще обсуждают перспективы украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что Кремль готовит внутреннее информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отражению угрозы контрнаступления,

– отмечают в ISW.

Встречи Путина с командующими подтверждают изменения в руководстве

В ISW указывают, что демонстративные встречи Путина с Теплинским, Макаревичем и Лапиным, по всей видимости, подтверждают очередные изменения в военном командовании и, возможно, в ближайшем окружении Кремля.

Связанный с Кремлем милитарный блогер отметил, что начальник российского генштаба генерал армии Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу не присутствовали на встречах Путина на оккупированной территории Украины.

Блогер утверждал, что Теплинский и Лапин – оба из которых якобы были отправлены в отпуск – вернулись в российское военное командование, вероятно, вопреки желанию Герасимова и Шойгу.

Российские источники ранее утверждали, что Кремль заменил связанного с "Вагнером" Теплинского на Макаревича в должности командующего ВДВ 13 января, вероятно, после того, как минобороны России и Герасимов вернули себе благосклонность Путина накануне неудачной зимне-весенней наступательной операции России на Донбассе.

Встреча подтверждает предварительные намеки владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина на переназначение Теплинского.

"ISW ранее оценивал, что подтвержденное переназначение Теплинского свидетельствует о том, что Кремль, вероятно, стремится работать с "Вагнером" для достижения решающей победы в Бахмуте. Подтверждение может также свидетельствовать о том, что Пригожин по крайней мере частично вернул себе благосклонность Путина, перечеркнув усилия Герасимова и Шойгу, направленные на устранение "Вагнера" в Бахмуте", – резюмируют аналитики.