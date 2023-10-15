Издание утверждает, что состояние здоровья Путина сильно ухудшилось и он якобы "умирает". Чтобы в России не заподозрили, что с лидером что-то не так, все мероприятия отправляли подготовленных двойников российского президента.

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Издание в пример приводит заголовки о "скорой смерти Путина из-за резкого ухудшения состояния здоровья", которые на днях начали распространяться в западных СМИ. Кроме того, "Newsweek" также цитирует телеграм-канал "General SVR", который 13 октября опубликовал пост с историей о болезни Путина и заявлением о том, что якобы родственникам российского президента "надо решить много дел".



Одна из последних публикаций якобы о реальном состоянии здоровья Путина / Скриншот

Этой публикации предшествовало несколько историй о здоровье российского президента и реальном положении вещей в стране.

Есть всеобщее понимание, что некоторое время можно было использовать двойника президента после смерти или отстранения от власти настоящего Владимира Путина. Практически все заинтересованные стороны готовы сплотиться вокруг двойника, которым можно управлять; проблема лишь в том, кто будет контролировать двойника, а для этого нужно взаимное доверие, которого просто нет,

– написал телеграм-канал.

Существует мнение, что секретаря Совбеза России Николая Патрушева готовят на место Путина. Вместе с тем, сам российский президент хочет, чтобы его в должности сменил действующий премьер Михаил Мишустин.

Официально о состоянии здоровья Путина в Кремле не сообщается. В сети обращают внимание на неловкие движения российского президента, как он сидит и держится за стол, некоторые утверждают, что у Путина может быть болезнь Паркинсона или даже рак. Однако официальные лица России никак не реагируют на подобные заявления.

Путин может быть старше, чем об этом говорят данные по биографии

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов заявил, что российскому президенту Владимиру Путину 7 октября на самом деле исполнилось не 71 год, а 73. Он отмечает, что его общедоступная биография хорошо отредактирована.

У него другая детская история. Те люди, которых выдают за официальных родителей Путина, на самом деле приемные. По правде, то его настоящая мама в возрасте 97 лет недавно скончалась,

– подчеркнул Жирнов.