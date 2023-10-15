Бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что только благодаря Вайно еще как-то работает вся путинская система.

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"Он в любом случае влиятельный человек, потому что руководит всей администрацией президента России. А это 4–5 тысяч человек, которые готовят все документы, имеют огромный аппарат внешней и внутренней политики", – отметил Жирнов.

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К тому же, Путин работает мало – всю работу вместо него выполняет администрация президента под руководством Вайно. Поскольку он уже долгое время занимает свою должность, можно сделать выводы, что Путин им доволен.

Кто может заменить Путина

Мятеж вагнеровцев 23–24 июня продемонстрировал слабость президентской власти в России. Это свидетельствует о том, что заменить Путина на самом деле может кто угодно.

По мнению Жирнова, это может любой чиновник: глава госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр Михаил Мишустин или даже заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев.

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