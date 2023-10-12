Об этом 24 Каналу заявила оперная певица, экс-депутат госдумы России Мария Максакова, отметив, что изоляция – неизбежное следствие путинского поведения.
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Российские пропагандисты перечисляли всех, кто поздравил Путина. Это множество российских чиновников и несколько лидеров стран бывшего СНГ.
Ему уже пора сидеть на скамье подсудимых в МКС в Гааге, а мы все еще, к сожалению, вынуждены констатировать, что он отпраздновал эту дату. В изоляции, конечно, но с видимым позором и осуждением мирового сообщества, но еще не на скамье подсудимых,
– подчеркнула Мария Максакова.
Есть версия, что у Владимира Путина есть еще одна биография. Её описала одна из польских писательниц. Скорее всего, эта биография и есть подлинная. Так президенту России может быть 73 года, поэтому, соответственно, родиться он мог в другое время.
"Поэтому, возможно, этот праздник не совсем "праздничным" ему кажется, ведь в его жизни все легендировано", – сказала оперная певица.
Как прошел день рождения Путина: смотрите видео
Подарки для Путина
Презенты президенту России дарят разные. К примеру, в 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил ему козу. Однако Путин, считает Максакова, любит более кровавые подарки.
"Тот подарок, который узурпатор на чеченский трон Кадыров ему преподнес в виде убийства Анны Политковской (российской журналистки – 24 Канал). Ровно на день его рождения. Я так понимаю, что этот подарок был больше "по душе", – отметила экс-депутат госдумы России.
В этом году Владимир Путин получил еще один кровавый подарок – ХАМАС решили поздравить его нападением на Израиль.
"Мне больше всего понравился подарок в прошлом году, когда "благодатный огонь" снес часть незаконного сооружения (Крымского моста – 24 Канал). Но на этом "благодатном огне" не следует останавливаться", – подчеркнула Максакова.
Как поздравляли Путина
- 7 октября в Гааге под Международным уголовным судом устроили митинг. Там активисты призвали арестовать президента России. А также – осудить его за военные преступления в Украине, Чечне, Грузии, Сирии и Ливии.
- Рамзан Кадыров на день рождения Путина предложил временно отменить выборы президента в России. Или как вариант – провести их с одним кандидатом.
- Учителя российской школы в Калужской области поздравили президента страны-агрессора с днем рождения. Однако на поздравительных открытках был не Путин, а молодой Степан Бандера.