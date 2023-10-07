Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала София Назаренко из Гааги. Следует отметить, что Международный суд уже выдал ордер на арест Путина за вывоз украинских детей с оккупированных территорий.
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Акция под Международным судом
В день рождения российского президента 7 октября под Международным уголовным судом в Гааге собрался митинг. Активисты призвали арестовать Путина и осудить его за совершенные военные преступления в Украине, а также в Чечне, Грузии, Ливии и Сирии.
Мы сегодня собрались здесь с главным месседжем: Путин должен быть осужден. В день рождения Путина мы добиваемся, чтобы он был арестован в этом суде. Суд уже отправил запрос на арест, чтобы его депортировать из России за совершенные им (преступления – 24 Канал), прежде всего связанные с похищением украинских детей,
– сказал организатор акции и президент итальянской партии Radicali Italiani Игорь Бони.
Путин должен предстать перед судом в Гааге / фото Софии Назаренко
По словам организатора, в дальнейшем Международный уголовный суд должен выдать еще один ордер на арест Путина. Президента России должны судить и за убийство гражданского населения. Также Международный уголовный суд должен арестовать российское правительство, а также военное руководство оккупантов.
Акция ко дню рождения Путина: смотрите видео
Из-за угрозы ареста Путин сидит дома
- В марте 2023 года МУС издал пожизненный ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причина – незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- Из-за ордера Путин не может поехать ни в одну из стран, ратифицировавшую Римский устав, поскольку там его должны сразу схватить. Поэтому он не является полноценным участником международных коммуникаций.
- Президента России должны арестовать в 123 странах мира – недавно туда присоединилась Армения, которая долгое время была дружественной Владимиру Путину. Никол Пашинян утверждает, что это никак не повлияет на отношения, а со страной-оккупантом они подпишут соглашение.