Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала София Назаренко из Гааги. Следует отметить, что Международный суд уже выдал ордер на арест Путина за вывоз украинских детей с оккупированных территорий.

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Акция под Международным судом

В день рождения российского президента 7 октября под Международным уголовным судом в Гааге собрался митинг. Активисты призвали арестовать Путина и осудить его за совершенные военные преступления в Украине, а также в Чечне, Грузии, Ливии и Сирии.

Мы сегодня собрались здесь с главным месседжем: Путин должен быть осужден. В день рождения Путина мы добиваемся, чтобы он был арестован в этом суде. Суд уже отправил запрос на арест, чтобы его депортировать из России за совершенные им (преступления – 24 Канал), прежде всего связанные с похищением украинских детей,

– сказал организатор акции и президент итальянской партии Radicali Italiani Игорь Бони.



Путин должен предстать перед судом в Гааге / фото Софии Назаренко

По словам организатора, в дальнейшем Международный уголовный суд должен выдать еще один ордер на арест Путина. Президента России должны судить и за убийство гражданского населения. Также Международный уголовный суд должен арестовать российское правительство, а также военное руководство оккупантов.

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Из-за угрозы ареста Путин сидит дома