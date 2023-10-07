Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко з Гааги. Варто зазначити, що Міжнародний суд вже видав ордер на арешт Путіна за вивезення українських дітей з окупованих територій.
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Акція під Міжнародним судом
У день народження російського президента 7 жовтня під Міжнародним кримінальним судом в Гаазі зібрався мітинг. Активісти закликали заарештувати Путіна та засудити його за скоєнні воєнні злочини в Україні, а також Чечні, Грузії, Лівії та Сирії.
Ми сьогодні зібралися тут з головним меседжем: Путін має бути засуджений. В день народження Путіна ми домагаємося, щоб він був заарештований в цьому суді. Суд вже відправив запит на арешт аби його депортувати з Росії за скоєні ним, насамперед повʼязані з викраденням українських дітей",
– сказав організатор акції та президент італійської партії Radicali Italiani Ігор Боні.
Путін має постати перед судом у Гаазі / фото Софії Назаренко
За словами організатора, надалі Міжнародний кримінальний суд має видати ще один ордер на арешт Путіна. Президента Росії мають судити й за вбивство цивільного населення. Також Міжнародний кримінальний суд повинен заарештувати російський уряд, а також військове керівництво окупантів.
Акція до дня народження Путіна: дивіться відео
Через загрозу арешту Путін сидить вдома
- У березні 2023 року МКС видав довічний ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причина – незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
- Через ордер Путін не може поїхати у жодну з країн, які ратифікували Римський статут, оскільки там його мають одразу схопити. Через це він не є повноцінним учасником міжнародних комунікацій.
- Президента Росії повинні арештувати у 123 країнах світу – нещодавно туди приєдналася Вірменія, яка довгий час була дружньою до Владіміра Путіна. Нікол Пашинян стверджує, що е ніяк не вплине на стосунки, а з країною-окупантом вони підпишуть угоду.