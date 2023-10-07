За время своего существования, российский президент получил немало смешных подарков. Журналисты составили рейтинг унизительных подарков, когда-либо получавших Путин.

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Какие кринжевые подарки получал Путин

20 лет назад, в 2003 году, мэр российской столицы Юрий Лужков подарил Путину белую козу "Сказку". Такой "необычный" подарок он объяснил тем, что это символ лунного календаря. Тогда фотография Путина, сидящего рядом с животным в хлеву, облетела весь мир, а российского лидера называли бестолковым. Почему президент России отказался от "сказочной жизни" и козу отправили в Ново-Огарево на дачу.



Путину подарили козу / фото росСМИ

Тогда начался "парад" курьезных подарков. Да, в 2010 году студентки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова подарили Путину эротический календарь. Тогда этот подарок выглядел очень странно, ведь российский лидер тогда был еще женат. Впрочем, Путин заявил, что ему очень нравится.

Российскому лидеру подарили эротический календарь

Через 2 года, в 2012 году, российскому лидеру подарили воду из озера. Это была вода во времена динозавров, которую нашли в ледяном океане в Антарктиде.



Вода в подарок / Скриншот

С началом полномасштабного вторжения Путин получил едва ли не самые нелепые подарки. В прошлом году российский президент праздновал 70-летие и праздновал "с размахом". Подарки тоже получили соответствующие. К примеру, Александр Лукашенко не придумал ничего лучше, чем подарить Путину трактор Belarus. Тебе самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что так российский лидер "накормит Европу хлебом".

Лукашенко подарил трактор Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси объяснил свой подарок: смотрите видео

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон тоже удивил подарком. Он вручил Путину две пирамиды – одну из арбузов, а другую из дынь.



Путину подарили пирамиду с арбузами / Фото росСМИ



Путину подарили пирамиду с дынь / фото росСМИ