За час свого існування російський президент отримав чимало смішних подарунків. Журналісти склали рейтинг принизливих подарунків, які коли-небудь отримував Путін.

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Які кринжові подарунки отримував Путін

20 років тому, у 2003, мер російської столиці Юрій Лужков подарував Путіну білу козу "Казку". Такий "незвичайний" подарунок він пояснив тим, що це символ місячного календаря. Тоді світлина Путіна, який сидить поруч з твариною у хліву, облетіла увесь світ, а російського лідера називали недолугим. Чомусь президент Росії відмовився від "казкового життя" й козу відправили у Ново-Огарьово на дачу.



Путіну подарували козу / фото росЗМІ

Тоді розпочався "парад" курйозних подарунків. Так, у 2010 році студентки Московського державного університету імені М.В. Ломоносова подарували Путіну еротичний календар. Тоді цей подарунок мав дуже дивний вигляд, адже російський лідер тоді був ще одружений. Втім, Путін заявив, що йому дуже подобається.

Російському лідеру подарували еротичний календар

Через 2 роки, у 2012, російському лідеру подарували воду з озера. Це буцімто була вода за часів динозаврів, яку знайшли в льодовитому океані в Антарктиді.



Вода у подарунок / Скриншот

З початком повномасштабного вторгнення Путін отримав чи не найнедолугіші подарунки. Торік російський президент святкував 70-річчя й святкував "з розмахом". Подарунки теж отримав відповідні. До прикладу, Алєксандр Лукашенко не вигадав нічого кращого, як подарувати Путіну трактор Belarus. Тобі самопроголошений президент Білорусі заявив, що так російський лідер "нагодує Європу хлібом".

Лукашенко подарував трактор Путіну

Самопроголошений президент Білорусі пояснив свій подарунок: дивіться відео

Лідер Таджикистану Емомалі Рахмон також здивував подарунком. Він вручив Путіну дві піраміди – одну з кавунів, а іншу з динь.



Путіну подарували піраміду з кавунів / Фото росЗМІ



Путіну подарували піраміду з динь / фото росЗМІ