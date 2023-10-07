Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав 24 Каналу, що були очікування чергової атаки.
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"Вона може бути прив'язана до того, що сьогодні цей воєнний злочинець святкує, сподіваюсь, останній день народження принаймні на свободі", – зазначив Братчук.
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За його словами, окупанти дійсно могли звітувати про обстріли цивільного населення України як про "подарунки" для Путіна.
Атаки триватимуть
Російські окупанти робили паузу в застосуванні "Оніксів", що свідчить про те, що ворог прагне накопичити їх для нових ударів.
На жаль, дуже важко піймати їх нашим Повітряним силам, тому є влучання. Але найголовніше – усі люди живі,
– зауважив Братчук.
Ситуація на Одещині станом на ранок повністю контрольована. Рятувальники погасили всі виниклі пожежі. Однак розслаблятись зарано – Росія надалі атакуватиме українську інфраструктуру, зокрема енергетичну.
Ракетні обстріли по Україні: останні новини
- Вночі проти 7 жовтня росіяни також атакували Полтавщину. Ворожа ракета "Іскандер" вибухнула в Миргородському районі. Ніхто з людей не постраждав.
- Крім того, 7 жовтня завершили рятувальні роботи в Харкові після ракетного удару росіян напередодні. Унаслідок атаки загинули літня жінка та 10-річний хлопчик.
- Раніше завершили рятувальні роботи в Грозі на Харківщині. Як відомо, 5 жовтня окупанти вдарили "Іскандером" по кафе-магазину, унаслідок чого загинуло понад 50 людей, зокрема 6-річний хлопчик.