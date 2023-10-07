Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав 24 Каналу, що були очікування чергової атаки.

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"Вона може бути прив'язана до того, що сьогодні цей воєнний злочинець святкує, сподіваюсь, останній день народження принаймні на свободі", – зазначив Братчук.

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За його словами, окупанти дійсно могли звітувати про обстріли цивільного населення України як про "подарунки" для Путіна.

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Атаки триватимуть

Російські окупанти робили паузу в застосуванні "Оніксів", що свідчить про те, що ворог прагне накопичити їх для нових ударів.

На жаль, дуже важко піймати їх нашим Повітряним силам, тому є влучання. Але найголовніше – усі люди живі,

– зауважив Братчук.

Ситуація на Одещині станом на ранок повністю контрольована. Рятувальники погасили всі виниклі пожежі. Однак розслаблятись зарано – Росія надалі атакуватиме українську інфраструктуру, зокрема енергетичну.

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