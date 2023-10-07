Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Атака відбулась о 2 ночі специфічними ракетами. Ворог використовує зараз по всій території України зброю такого типу, щоб досягти "перемог", яких він не має на полі бою,
– зазначила Гуменюк.
Вона пояснила, що це були надзвукові ракети протикорабельні – "Онікс", випущені з тимчасово окупованого Криму.
Куди поцілив ворог
За словами речниці, "пріоритети" ворога не змінились – під атакою були об'єкти припортової інфраструктури, зруйновано зерносховище. Є руйнація будівлі в одному з пансіонатів.
"Немає інформації щодо постраждалих. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків: вибуховою хвилею пошкоджено кілька квартир, пошкоджено гаражний корпоратив, декілька автівок пошкоджено вогнем, спричиненого уламками ракет", – додала Наталія Гуменюк.
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Вночі Повітряні сили ЗСУ попередили жителів Одеської області про загрозу застосування балістичного озброєння, в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Близько 2:00 ночі в Одесі пролунали вибухи.
У Силах оборони півдня України повідомили, що окупанти били надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", які випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон", розташованого у тимчасово окупованому Криму.