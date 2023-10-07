Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Атака произошла в 2 ночи специфическими ракетами. Враг использует сейчас по всей территории Украины оружие такого типа, чтобы добиться "побед", которых он не имеет на поле боя,

– отметила Гуменюк.

Она пояснила, что это были сверхзвуковые противокорабельные ракеты - "Оникс", выпущенные из временно оккупированного Крыма.

Куда попал враг

По словам спикера, "приоритеты" врага не изменились - под атакой были объекты припортовой инфраструктуры, разрушено зернохранилище. Есть разрушение строения в одном из пансионатов.

"Нет информации о пострадавших. Есть повреждения многоквартирных жилых домов: взрывной волной повреждены несколько квартир, повреждены гаражный корпоратив, несколько автомобилей повреждены огнем, вызванным обломками ракет", - добавила Наталья Гуменюк.

Важно ! Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ракетного удара пострадали 4 человека. Они получили ранения от обломков стекла.

Больше об атаке врага

Ночью Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Одесской области об угрозе применения баллистического вооружения, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Около двух часов ночи в Одессе раздались взрывы.

В Силах обороны юга Украины сообщили, что кафиры били сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", которые выпустили из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму.