Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал 24 Каналу, что были ожидания очередной атаки.
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"Она может быть привязана к тому, что сегодня этот военный преступник празднует, надеюсь, последний день рождения, по крайней мере, на свободе", – отметил Братчук.
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По его словам, оккупанты действительно могли отчитываться об обстрелах гражданского населения Украины как о "подарках" для Путина.
Атаки будут продолжаться
Российские оккупанты делали паузу в применении "Ониксов", что свидетельствует о том, что враг стремится накопить их для новых ударов.
К сожалению, очень трудно поймать их нашим Воздушным силам, поэтому есть попадания. Но самое главное – все люди живы,
– заметил Братчук.
Ситуация в Одесской области по состоянию на утро полностью контролируется. Спасатели потушили все возникшие пожары. Однако расслабляться рано – Россия будет в дальнейшем атаковать украинскую инфраструктуру, в том числе энергетическую.
Ракетные обстрелы по Украине: последние новости
- Ночью против 7 октября россияне также атаковали Полтавщину. Вражеская ракета "Искандер" взорвалась в Миргородском районе. Никто из людей не пострадал.
- Кроме того, 7 октября завершили спасательные работы в Харькове после ракетного удара россиян накануне. В результате атаки погибли пожилая женщина и 10-летний мальчик.
- Раньше завершили спасательные работы в Грозе в Харьковской области. Как известно, 5 октября оккупанты ударили "Искандером" по кафе-магазину, в результате чего погибли более 50 человек, в том числе 6-летний мальчик.