Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал 24 Каналу, что были ожидания очередной атаки.

К теме Атака специфическими ракетами, – Гуменюк рассказала детали об ударе по Одесчине

"Она может быть привязана к тому, что сегодня этот военный преступник празднует, надеюсь, последний день рождения, по крайней мере, на свободе", – отметил Братчук.

Россияне обстреляли Одесчину, чтобы "поздравить" Путина: смотрите видео 24 Канала

По его словам, оккупанты действительно могли отчитываться об обстрелах гражданского населения Украины как о "подарках" для Путина.

Обратите внимание! В результате ночной атаки россиян четыре человека получили ранения. Им была оказана медицинская помощь.

Атаки будут продолжаться

Российские оккупанты делали паузу в применении "Ониксов", что свидетельствует о том, что враг стремится накопить их для новых ударов.

К сожалению, очень трудно поймать их нашим Воздушным силам, поэтому есть попадания. Но самое главное – все люди живы,

– заметил Братчук.

Ситуация в Одесской области по состоянию на утро полностью контролируется. Спасатели потушили все возникшие пожары. Однако расслабляться рано – Россия будет в дальнейшем атаковать украинскую инфраструктуру, в том числе энергетическую.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Ракетные обстрелы по Украине: последние новости