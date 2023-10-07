Тем временем Рамзан Кадыров, очевидно, решил сэкономить на подарке Путину. В то же время он "отличился" заявлением.

Обратите внимание "Подарки" для Путина: Братчук допустил цель ночной атаки по Одесщине

Кадыров предложил временно упразднить выборы президента России или провести их с одним кандидатом. Кто бы это мог быть, идей – "ноль" (спойлер – нет). Как отреагировал Путин на такое заявление, пока неизвестно.

К слову, Путин получал и другие подарки.

СМИ вспомнили, какие унизительные подарки получал Путин в свои дни рождения. В частности, еще 20 лет назад Путину вручили козу "Сказку". Бедное животное к такому жизни, очевидно, не готовила. Наконец, несчастную козу отправили подальше от Путина – в Ново-Огарево на дачу.

В прошлый день рождения, когда Путину исполнилось 70, дно креатива пробил Александр Лукашенко – самопровозглашенный президент Беларуси. Он притащил кремлевскому диктатору трактор Belarus и заявил, что теперь Путин вроде бы "накормит Европу хлебом". Что произошло с трактором, история молчит. Тем временем лидер Таджикистана Эмомали Рахмон вручил Путину две пирамиды – один из арбузов, а другую из дынь.