Тим часом Рамзан Кадиров, вочевидь, вирішив зекономити на подарунку Путіну. Натомість він "відзначився" заявою.

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Кадиров запропонував тимчасово скасувати вибори президента Росії або провести їх з одним кандидатом. Хто б це міг бути, ідей – "нуль" (спойлер – ні). Як відреагував Путін на таку заяву, наразі невідомо.

До слова Путін отримував й інші подарунки

ЗМІ пригадали, які принизливі подарунки отримував Путін на свої дні народження. Зокрема, ще 20 років тому Путіну вручили козу "Казку". Бідну тваринку до такого життя, вочевидь, не готувало. Зрештою, нещасну козу відправили подалі від Путіна – у Ново-Огарьово на дачу.

Минулого дня народження, коли Путіну виповнилося 70, дно креативу пробив Олександр Лукашенко – самопроголошений президент Білорусі. Він притягнув кремлівському диктатору трактор Belarus й заявив, що тепер Путін начебто "нагодує Європу хлібом". Що сталося з трактором, історія мовчить. Тим часом лідер Таджикистану Емомалі Рахмон вручив Путіну дві піраміди – одну з кавунів, а іншу з динь.