В частности, в настоящее время этот человек в Кремле занимается активными операциями на территории нашего государства. Однако этот российский генерал не единственный, кто влияет на решение о продолжении войны против Украины.

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Кто в Кремле сейчас отвечает за Украину

Кирилл Буданов сначала отказался назвать фамилии российского генерала, являющегося самым большим противником для Украины. Однако начальник украинского ведомства подчеркнул, что все же есть человек, который доставляет наибольшие проблемы нашему государству.

Это генерал Беседа (руководитель 5 службы ФСБ – 24 Канал). Очень проблемный человек. Он много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит,

– отметил глава ГУР МО.

Буданов также рассказал, что генерал Беседа действительно после начала полномасштабного вторжения России находился в СИЗО и был отстранен от исполнения обязанностей. Однако со временем все наладилось.

"Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины", – сказал глава разведки.

Кроме того, Буданов отметил, что в Кремле также по экономическим вопросам оказывает влияние Сергей Кириенко, ныне являющийся первым заместителем руководителя администрации Путина. В то же время, на решение Кремля также может влиять возглавляющий соответствующую администрацию Антон Вайно.

Мало кто в нашей стране такую фамилию знает. Но на самом деле его влияние огромно,

– подчеркнул Буданов.

В заключение он сказал, что в военном блоке свое влияние сохранил министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу.

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