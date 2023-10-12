Зокрема, наразі ця людина у Кремлі займається активними операціями на території нашої держави. Однак цей російський генерал не єдиний, хто має вплив на рішення щодо продовження війни проти України.
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Хто в Кремлі зараз відповідає за Україну
Кирило Буданов спочатку відмовився назвати прізвища російського генерала, який є найбільшим супротивником для України. Однак начальник українського відомства наголосив, що все ж є людина, яка завдає найбільших проблем нашій державі.
Це генерал Беседа (керівник 5 служби фсб – 24 Канал). Дуже проблемна людина. Він багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить,
– зазначив очільник ГУР МО.
Буданов також розповів, що генерал Беседа дійсно після початку повномасштабного вторгнення Росії перебував у СІЗО, і його відсторонили від виконання обов'язків. Однак згодом усе налагодилося.
"Зараз він займається своєю роботою, на жаль, зовсім не на користь Україні", – сказав очільник розвідки.
Крім того, Буданов зазначив, що у Кремлі також з економічних питань вплив має Сєргєй Кирієнко, який нині є першим заступником керівника адміністрації Путіна. Водночас на рішення Кремля також може впливати Антон Вайно, який очолює відповідну адміністрацію.
Мало хто в нашій країні таке прізвище знає. Але насправді його вплив величезний,
– наголосив Буданов.
Наостанок він сказав, що у військовому блоці свій вплив зберіг міністр оборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу.
Чи закінчиться війна у 2023 році
- Кирило Буданов розповів, що наразі Україна вибилася з графіка у своєму контрнаступі й деокупації українських територій. Тому шанси закінчити війну до кінця 2023 року – зменшилися.
- Очільник ГУР МО наголосив, що українські військові саме "вибилися" з графіка, а не відстають від нього. Проте називати конкретні причини такого вибивання Буданов не захотів, адже це державна таємниця.
- Буданов сказав, що Сили оборони "просуваються повільно, крок за кроком". Він також сподівається, що до кінця 2023 року Україна деокупує Бахмут.