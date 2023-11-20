Так, отряд полиции "Белые ангелы" совместно с волонтерами эвакуировали двух лошадей. Известно, что эти скакуны с фермы в Ласточкино, которую российские захватчики разбили весной 2023 года. К сожалению, тогда погибли около 300 животных. Большинство лошадей, которым удалось выжить, были эвакуированы вместе с их хозяином.

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А двое скакунов остались

В полиции заметили, что эти двое скакунов чудом остались. Правда, за полгода они одичали и не давались людям в руки. Поэтому за ними отправились полицейские и волонтеры из организации "Спасение животных Харьков", среди которых был профессиональный конюх с собственным конем.

План спасателей был таким: лошади увидят своего брата и последуют за ним. Впрочем, скакунов по приезде в Ласточкино не обнаружили. Обыскали всюду, где только могли, – никого. Итак, "Белые ангелы" поехали в Авдеевку по делам, где и увидели на фоне развалин двух скакунов. Они проскакали с пяти километров из села в город, чтобы найти себе еду.

Связи не было, поэтому правоохранители мгновенно вернулись к волонтерам и уже вместе догнали коней. И действительно, план сработал. Скакуны увидели товарища и медленно последовали за ним.

Из Авдеевки эвакуировали двух красивых лошадей: смотрите видео

Одинокие жители могли видеть эту сюрреалистическую процессию: всадника и двух лошадей, медленно следовавших за ним под звуки взрывов,

– говорят в полиции.

Скакуны добрались до соседней деревни, а в ближайшее время их эвакуируют за пределы Донецкой области. В полиции выразили благодарность бесстрашным волонтерам, не покинувшим лошадей.

Заметим, что за неделю из Авдеевки удалось эвакуировать более сотни человек. Об этом рассказал Суспильному Донбасс начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

Он добавил, что ситуация по обороне города остается без изменений. Барабаш отметил, что оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку. Пока что известно, что в ней остается 1392 человека, и все взрослые.