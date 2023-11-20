Так, загін поліції "Білі янголи" спільно з волонтерами евакуювали двох коней. Відомо, що ці скакуни з ферми у Ласточкиному, яку російські загарбники розбили навесні 2023 року. На жаль, тоді загинули близько 300 тварин. Більшість коней, яким вдалося вижити, евакуювали разом із їхнім господарем.

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А двоє скакунів залишилися

У поліції зауважили, що ці двоє коників дивом залишилися. Правда, за пів року вони здичавіли та не давалися людям у руки. Тож по них вирушили поліцейські та волонтери з організації "Порятунок тварин Харків", серед яких був професійний конюх із власним конем.

План рятувальників був таким: коники побачать свого брата та підуть за ним. Втім, скакунів після приїзду у Ласточкине не виявили. Обшукали всюди, де тільки могли, – нікого. Тож, "Білі янголи" поїхали до Авдіївки у справах, де й побачили на тлі руїн двох коників. Вони проскакали з п'ять кілометрів з села до міста, щоби знайти собі їжу.

Зв'язку не було, тому правоохоронці миттєво повернулися до волонтерів і вже разом наздогнали коней. І дійсно, план спрацював. Скакуни побачили товариша та повільно рушили слідом за ним.

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Поодинокі мешканці могли бачити цю сюрреалістичну процесію: вершника й двох коней, які повільно брели за ним під звуки вибухів,

– кажуть у поліції.

Скакуни дісталися сусіднього села, а найближчим часом їх евакуюють за межі Донецької області. У поліції висловили вдячність безстрашним волонтерам, котрі не покинули коників.

Зауважимо, що за тиждень з Авдіївки вдалося евакуювати понад сотню людей. Про це розповів Суспільному Донбас начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Він додав, що ситуація щодо оборони міста залишається без змін. Барабаш зазначив, що окупанти продовжують штурмувати Авдіївку. Наразі відомо, що у ній залишається 1392 людини, і це все дорослі.