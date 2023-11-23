Останні кілька днів окупанти почали активніше діяти з Донецького напрямку, атакувати з півдня. Про це 24 Каналу розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що росіяни здебільшого концентрують увагу на одному напрямку, а потім зосереджуються на іншому.

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Що відбувається в районі Авдіївки

Противник обстрілює місто, використовуючи велику кількість різних засобів артилерії. Також не перестає скидати авіабомби. Упродовж дня тільки по Авдіївці фіксують від 6 до 30 авіабомбових ударів. Щодо позицій українських захисників, то їх значно більше. Ці удари інколи навіть не встигають порахувати.

В Авдіївці з 10 жовтня тривають, мабуть, найзапекліші бої за всю війну, починаючи ще з 2014 року. Ситуація важка. Ворог тисне на Авдіївський коксохім, промзону, село Степове,

– підкреслив Віталій Барабаш.

Однак варто згадати про той факт, що за півтора місяця російського наступу, лінія оборони тримається, окупанти так і не змогли її прорвали. Скиглення деяких російських військкорів про те, що не вони нас "перемелюють", а ми їх – це підтверджує.

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Показовим є те, що упродовж наступу на Авдіївку, Владімір Путін уже вдруге приїздить у штаб в Ростові-на-Дону. За весь час боїв за Бахмут він приїжджав з настановами лише один раз.

Зверніть увагу! У жовтні та листопаді Владімір Путін відвідував штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Він зустрівся з керівництвом окупаційної армії – Сєргєєм Шойгу та Валерієм Герасимовим, а також оглянув нові зразки військової техніки.

"Це говорить про те, що захоплення Авдіївки – прямий наказ Путіна, тому окупанти його виконуватимуть. Жоден з російських військових командирів точно не накаже припинити штурмові дії чи відвести війська, бо в Кремлі прийняли політичне рішення", – зауважив Барабаш.

На жаль, у росіян залишається багато резервів, особового складу, техніки. Міжнародні військові інститути розповідають, що той запал, який був у ворога на початку, тепер трохи слабший, а техніка, яку вони планували кинути на Авдіївський напрямок, уже знищена майже на 80%. Проте українські військові бачать дещо іншу картину – техніки досі дуже багато.

Як відбуваються російські штурми

Окупанти штурмують, використовуючи здебільшого піхоту. Якщо говорити про фланги, то кидають тільки піхоту, техніку майже не використовують. Це можна пояснити тим, що все навколо прострілюється ЗСУ, техніка, яка з'являється, одразу стає ціллю наших військових. Її атакують артилерійським вогнем, FPV дронами, протитанковими засобами.

"Техніку росіяни використовують на Авдіївській промзоні, там покриття, яке дозволяє це робити. Асфальт хоч і пошкоджений, але вони можуть по ньому проїхати. По флангах – ні, бо погодні умови цього не дозволяють", – зазначив очільник Авдіївської МВА.

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