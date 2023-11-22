Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що окупанти не змінюють тактику наступальних дій. Вони намагаються кількісно виснажити українську оборону.

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Це має певний ефект. Окупантам вдається займати деякі позиції, але при цьому вони втрачають величезну кількість особового складу та військової техніки.

Ця тактика не виправдана за кількість втрат та здобутків. Але в російського командування є "кредо" – нехтування людськими життями. Тому вони й використовують таку тактику. Там поставили жорсткі умови щодо Авдіївки. Вони хочуть оточити та захопити її до Нового року, щоб Путіну було, що розповідати. Тому вони кидатимуть все, що мають в розпорядженні,

– сказав Коваленко.

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Цікаво, що окупанти використовують тут значно більше військової техніки, ніж колись в Бахмуті. Також є інформація, що росіяни сконцентрували на цьому напрямку величезну кількість особового складу.

Сама по собі Авдіївка вже встановила "рекорд" за кількістю присутніх сил та засобів ураження від окупантів. Тут на 1 кілометр фронту вони мають близько 2 – 2,5 тисячі особового складу. І ще тут є механізована компонента,

– розповів Коваленко.

Зверніть увагу! Бойові дії поблизу Авдіївки тривають ще з 2014 року. Тут створені військові фортифікації ще з того часу.

Ситуація в Авдіївці: коротко