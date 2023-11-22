Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив у своїх соцмережах, що 22 листопада Росія знову обстріляла обласний центр. Окупанти атакували Херсон близько 17:00.

Читайте також Моторошний обстріл Херсона: кількість жертв зросла до трьох

Що відомо про атаку Росії на Херсон

Як пояснив Мрочко, загарбники обстріляли обласний центр з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Ворожий снаряд влучив у житлову багатоповерхівку. На жаль, є один загиблий.

За уточненою інформацією, загиблому внаслідок обстрілу житлових кварталів у центрі Херсона було 42 роки. На момент удару чоловік перебував у дворі багатоповерхівки, куди влучив ворожий снаряд,

– написав очільник Херсонської МВА.

Росія атакувала Донеччину

У Донецькій області цієї середи загарбники обстріляли 3 населених пункти. На жаль, є загиблі на поранені. Попередньо, окупанти застосували артилерію.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура вранці 22 листопада російські окупанти вкотре обстріляли Авдіївку. В цей момент на вулиці перебував 67-річний житель. Внаслідок розриву снаряда чоловік дістав відкрите проникаюче поранення грудної клітини. На щастя, він вижив. Його ушпиталили.



Наслідки ворожої атаки на Донеччині / Фото Донецької обласної прокуратури

Також країна-агресорка сьогодні атакувала Часів Яр та, на жаль, забрала життя в місцевого жителя. 59-річний чоловік загинув на території приватного домоволодіння. Ще цієї середи загарбники обстріляли селище Північне, що розташоване неподалік від Торецька. В результаті постраждав 49-річний місцевий житель. На жаль, його поранення виявилися смертельними.



Мирні жителі страждають через російські обстріли / Фото Донецької обласної прокуратури

Росія постійно тероризує мирних українців