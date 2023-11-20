Зранку 20 листопада російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні.

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Що відомо про загиблих та постраждалих

Внаслідок цинічного російського удару загинули двоє водіїв, які перебували на автостоянці. Ще одна людина – поранена.

Крім цього, окупанти пошкодили майно. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.

Окупанти нещадно обстрілюють Херсонщину: дитина в реанімації

За минулу добу росіяни активно обстрілювали Херсон та область. Лише по обласному центру було випущено 30 снарядів.

Традиційно для воєнних злочинців окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону. На жаль, через російську агресію 6 людей зазнали поранення, з них 1 дитина. Це 3-річна дівчинка. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що вона перебуває у реанімації.

Лікарі виявили у дитини мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини.

Після стабілізації стану маленької пацієнтки планується проведення КТ-обстеження. Ймовірно, знадобиться переведення до київського медзакладу.

Зараз дівчинка під постійним наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу.

Важливо. Загалом впродовж 19 листопада ворог здійснив по Херсонській області 51 обстріл, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, РПГ, БпЛА та авіації.