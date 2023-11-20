Утром 20 ноября русская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне.

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Что известно о погибших и пострадавших

В результате циничного российского удара погибли двое водителей, находившихся на автостоянке. Еще один человек – ранен.

Кроме этого, оккупанты повредили имущество. Повреждены автомобили, а также жилой дом.

Оккупанты беспощадно обстреливают Херсонскую область: ребенок в реанимации

За прошедшие сутки россияне активно обстреливали Херсон и область. Только по областному центру было выпущено 30 снарядов.

Традиционно для военных преступников оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов региона. К сожалению, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения, из них 1 ребенок. Это 3-летняя девочка. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что она находится в реанимации.

Врачи обнаружили у ребенка минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на отломок в сосудистом пучке грудной клетки.

После стабилизации состояния маленькой пациентки планируется проведение КТ-обследования. Вероятно, ее придется переводить в киевское медучреждение.

Важно. Всего в течение 19 ноября враг совершил по Херсонской области 51 обстрел, выпустив 323 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, РПГ, БПЛА и авиации.

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