Утром 20 ноября русская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне.
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Что известно о погибших и пострадавших
В результате циничного российского удара погибли двое водителей, находившихся на автостоянке. Еще один человек – ранен.
Кроме этого, оккупанты повредили имущество. Повреждены автомобили, а также жилой дом.
Оккупанты беспощадно обстреливают Херсонскую область: ребенок в реанимации
За прошедшие сутки россияне активно обстреливали Херсон и область. Только по областному центру было выпущено 30 снарядов.
Традиционно для военных преступников оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов региона. К сожалению, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения, из них 1 ребенок. Это 3-летняя девочка. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что она находится в реанимации.
Врачи обнаружили у ребенка минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на отломок в сосудистом пучке грудной клетки.
После стабилизации состояния маленькой пациентки планируется проведение КТ-обследования. Вероятно, ее придется переводить в киевское медучреждение.
ВСУ пытаются оттеснить россиян как можно дальше от Херсона
- 14 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ставки было принято важное решение об усилении обороны Херсона. Тогда глава государства рассказал, что наши защитники уже существенно подкрепили оборонные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО в этом направлении.
- 17 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники выбили оккупантов из занятых ими позиций на левом берегу Днепра.
- Известно, что наши защитники укрепились и держат занятые позиции. В Генштабе сообщили, что Украина пытается оттеснить россиян как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население Херсона и других населенных пунктов от постоянных обстрелов врага.