Владимир Зеленский провел ежедневный селектор с военными. Глава государства заслушал отчеты разведок, графики поставок боеприпасов, ракет, техники, а также ситуацию на фронте.

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Несмотря на штурмы врага: защитники не прекращают наступательные операции на Востоке

Владимир Зеленский рассказал, что военные рассказали ему об увеличении вражеских штурмов в трех направлениях: возле Авдеевки, Купянска и Донецкого направления. Однако наши защитники удерживают позиции и не прекращают наступательные операции.

оккупанты продолжают месть Херсона

Президент подчеркнул, что враг продолжает мстить свободному Херсону. Российские захватчики обстреливают центр города без всякой военной необходимости.

Поэтому на прошлой Ставке было принято важное решение по усилению обороны города-героя.

Мы существенно подкрепили тамошние оборонные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО. Следим за его реализацией,

– сказал Владимир Зеленский.

По его словам, МВД доложило о ликвидации последствий ночных обстрелов. Кроме того, военные постоянно анализируют изменения враждебных тактик применения БПЛА и вносят коррективы в работу нашей ПВО.

Какая ситуация на фронте