Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Вашингтоне. В ходе встречи обсуждали ситуацию на поле боя.

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Украинская армия отвоевала уже почти 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии,

– говорится в сообщении ОП.

Именно поэтому, по словам Ермака, Украина нуждается в сохранении международной поддержки.

"Уже два года Украина противостоит агрессору. На этом фоне мы с вами встречаемся в Вашингтоне и обсуждаем дальнейшие шаги для усиления Украины, предоставления ей гарантий безопасности", – добавил Ермак.

Он также выразил благодарность руководству США, Великобритании, Германии и Франции за неизменную поддержку нашего государства в противостоянии агрессии России.

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