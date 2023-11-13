Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Отметим, что оккупанты сделали вброс якобы перебрасывают солдат из Херсонской области.

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Готовы быстро исчезнуть

Россияне ничего не строят на оккупированных территориях, как делали это в 2014 году, когда аннексировали полуостров Крым. Тогда оккупанты практически сразу начали создавать администрации, инвестировать деньги, запускать так называемые "социальные проекты" и т.д.

Все, что сегодня происходит на оккупированных территориях, это исключительно милитарная составляющая, строительство оборонной архитектуры,

– сказал Подоляк.

Кроме того, на временно оккупированных территориях много фсбешников, росгвардии, которые "обрабатывают" наше население: депортируют, проводят проверки, арестовывают и т.д.

Оккупанты абсолютно готовы быстро оттуда (с оккупированных территорий – 24 Канал) исчезнуть. Нет ничего, что бы свидетельствовало о том, что россияне здесь надолго или как они любят говорить "навсегда". Захватчики отработают логистические инструкции, когда они будут чувствовать, что нужно бежать. Это тактика России,

– добавил советник главы ОПУ.

Единственное, что враг продолжает делать на оккупированных территориях – уничтожать уцелевшую инфраструктуру.

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Что происходит на оккупированных территориях