Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Отметим, что оккупанты сделали вброс якобы перебрасывают солдат из Херсонской области.
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Готовы быстро исчезнуть
Россияне ничего не строят на оккупированных территориях, как делали это в 2014 году, когда аннексировали полуостров Крым. Тогда оккупанты практически сразу начали создавать администрации, инвестировать деньги, запускать так называемые "социальные проекты" и т.д.
Все, что сегодня происходит на оккупированных территориях, это исключительно милитарная составляющая, строительство оборонной архитектуры,
– сказал Подоляк.
Кроме того, на временно оккупированных территориях много фсбешников, росгвардии, которые "обрабатывают" наше население: депортируют, проводят проверки, арестовывают и т.д.
Оккупанты абсолютно готовы быстро оттуда (с оккупированных территорий – 24 Канал) исчезнуть. Нет ничего, что бы свидетельствовало о том, что россияне здесь надолго или как они любят говорить "навсегда". Захватчики отработают логистические инструкции, когда они будут чувствовать, что нужно бежать. Это тактика России,
– добавил советник главы ОПУ.
Единственное, что враг продолжает делать на оккупированных территориях – уничтожать уцелевшую инфраструктуру.
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Что происходит на оккупированных территориях
- На оккупированных территориях Украины россияне пытаются транслировать картинку "мирной жизни". В то же время, российские захватчики только усиливают террор: постоянно проверяют и прослушивают телефоны, проводят обыски и допросы.
- Живущая в Севастополе Екатерина Осипова разместила в соцсетях несколько фотографий. Однако оккупанты заметили у них якобы проукраинские взгляды. Поэтому девушку вызывали в отделение, где заставили на видео извиняться за свои "провокативные" фото и "божиться" в любви к России.
- На оккупированную часть Донецкой области россияне массово завозят мигрантов из Центральной Азии. Их привлекают к строительным работам.