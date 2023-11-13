Там Осипову заставили на видео приносить извинения за свои "провокативные" фото и "божиться" в любви к России.

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Маникюр в цвете украинского флага

Пророссийские крымские блоггеры выискивают в соцсетях местных жителей малейшие намеки на то, что они могут болеть за Украину, а затем "наводят" на них полицию окупантов. Так случилось с Екатериной. Девушка в Instagram разместила несколько фото, на которых фигурировали предметы в желто-синих цветах. Так, на одном из них – это трубочки для коктейля, на втором – подушки, на третьем – маникюр.

Фото с "запретными оттенками": скриншот

Оккупанты решили, что этого достаточно, чтобы заподозрить Осипову в проукраинской позиции. На видео, записанное по принуждению, девушка уверяет, что, мол, эти фото сделала давно и "на эмоциях".

Осипову заставили извиняться и на фоне российского флага / видео скриншот

Кроме того, она отмечает, что является русской и "уважает" свою родину.

В Алуште девушки танцевали под песню Сердючки: их заставили петь о "Путине"

Трое аниматорок из Алушты веселились под песню "Гуленочка". Это очень не понравилось оккупантам. Особенно их разозлила строка из песни "Еще не умерла Украина, если мы гуляем так". В нем они разглядели "дискредитацию армии России". Поэтому девушек оштрафовали на 15 тысяч рублей и записали с ними видео, на котором извиняются и поют "Владимир Путин – молодец".