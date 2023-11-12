Активизацию Патрушева отмечают и в Украине. Однако выводы можно будет сделать впоследствии, ведь он может исчезнуть из инфопространства так же неожиданно, как появился. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давидюк.
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Патрушев ведет собственную игру
В целом Николай Патрушев иногда появляется в медийном пространстве на время, чтобы потом снова затихнуть. Следует наблюдать, насколько его последняя активность затянется, и он сможет раскрыть себя как политическую фигуру.
"Патрушев вообще себя видит Николо Макиавелли при Путине, серым кардиналом. За это он еще может поплатиться, конечно. Путин это видит, чувствует и точно выстраивает это беспрекословное лидерство", – подчеркнул Николай Давидюк.
Хотя бывший директор ФСБ ведет свою игру, но, несмотря ни на что, он остается лояльным к Владимиру Путину. Заметим, что во время мятежа Пригожина Патрушев мог так же восстать против действующего президента, однако этого не сделал.
У него есть действительно шанс сохранить эти кремлевские, питерские элиты, но заменить лидера. Это он в той или иной форме постарается сделать. Для него это важно. Думаю, сейчас это миссия его жизни,
– подчеркнул политолог.
Николай Патрушев был одним из тех, кто убеждал Путина не идти на выборы, однако эту задачу он провалил. При этом интересной будет судьба сына Патрушева – Дмитрия, который сейчас возглавляет министерство сельского хозяйства России, если Путина снова переизберут. Ибо Патрушев-старший активно пытается продвигать своего сына.
Говорят, что именно Дмитрия Патрушева секретарь Совбеза России хочет сделать новым президентом.
Николай Давыдюк об активизации Патрушева в России: смотрите видео
Последняя активность Патрушева: что известно
- На днях Патрушев отметился одиозной речью. На фоне вбросов о смерти Владимира Путина он, одетый полностью в черное, рассказывал о заслугах и достижениях диктатора в прошлом.
- Странную речь в сети восприняли как некролог Путину. Хотя интересно, что в то же время российский президент был в Казахстане на встрече с Касимом-Жомартом Токаевым.
- Соратница Алексея Навального, ко всему, заметила, что выступал Патрушев на фоне карты России, где изображен только временно оккупированный Крым. Других захваченных территорий, которые Россия назвала "своими", там не было.