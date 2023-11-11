Кстати, в России никак не определятся, как называть территории Украины, захваченные Россией. Сначала в государстве-агрессоре их называли "новыми", сейчас же решили, что лучше называть "старыми", потому что они "исконно русские". Путин сказал, что это их "новые, но старые исторические территории".

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Что известно о выступлении Патрушева

По словам Певчих, являющейся соратницей Навального, речь Патрушева была программной. То есть касалась всех важных для россиян тем и указывала, как следует думать, чтобы тебя не посадили. Например, во всех бедах нужно винить Запад и ни в коем случае не поддерживать ЛГБТ. Но в то же время речь была очень похожа на поминальную, потому что Патрушев подвел итоги путинского правления.

"Диверсия" Запада с картой

Мария Певчих иронизирует, что, очевидно, карту Патрушеву подбросил Запад. Иначе объяснить, что чиновник не согласен с приказами Путина и демонстрирует неофициальную карту, невозможно.

Что интересно, на фоне этой карты Патрушев рассказывал о поправках к конституции 2020 года, которые должны были закрепить нормы о "несокрушимости границ" и "неотторжимости территории страны". В качестве примера привели Японию и ее претензию на Курилы.



На карте России есть только Крым и "традиционные ценности" / Скриншот 24 Канала

Далее Патрушев распространялся о традиционных ценностях россиян, среди них назвал веру и мораль, семью и традицию, терпение и дисциплину, веру в добро и "добровольчество", а также волонтерство и личное достоинство. Этот неполный список очень забавный, поскольку, например, личное достоинство и терпение противоречат друг другу. "Вера в добро" звучит очень по-детски, о мифичности "дружбы народов" свидетельствуют недавние еврейские погромы, а вот "здоровый образ жизни" в России вообще невозможен.

В целом перечень неплохо отражает кашу в головах россиян. Они "верят в добро", терпеливы и дисциплинированы и при этом все добровольно!

Обратите внимание! Патрушев затруднился произнести слово "традиционный" с первого раза. А Мария Певчих, посмотревшая речь полностью, указала на многочисленные ошибки в его произношении. Она поиронизировала над тем, что второй человек в государстве не способен произнести слова родного языка. "Это успешная секретная операция Запада по похищению знаний о склонениях и падежах из головы Патрушева", – написала она.

Казусы с российскими властями