Владимир Путин во время визита в Казахстан оконфузился перед президентом этой страны. Вместе с российским диктатором приехала делегация. В частности, присутствовал глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Что же произошло в Казахстане

Российский диктатор назвал Касима-Жомарта Кемелевича Токаева "Камиль Жомартовичем". После паузы он сделал еще одну попытку, однако снова допустил ошибку, не произнеся правильно звуки. А потом Путин еще раз неправильно произнес имя и отчество казахского лидера.

Уважаемый Камиль Жомартович, Касим-Жомат Кемилевич, дорогие друзья, коллеги. Прежде всего, хотел выразить слова благодарности Акасам-Жомат Кельвеничу за приглашение,

– сказал президент России.

Стоит заметить, что перед Путиным лежали бумаги, а сам он почти все это время смотрел на стол. Диктатор вертелся на стуле, постоянно вздыхал, делал частые паузы, заметно нервничал и чувствовал себя некомфортно.

Путин не может произнести имя Токаева: видео из соцсетей



Касим-Жомарт Токаев в ответ перешел за казахский язык во время своего обращения. Этим он очень озадачил российскую делегацию. Особенно это видно по реакциям Пескова, Лаврова и других кремлевских прихвостней.

Пресс-секретарь Путина вообще повернулся почти на 180 градусов. Члены делегации были удивлены и испуганы. Им всем пришлось воспользоваться наушниками и заслушать переводчика. На кадрах можно увидеть, как взбешённому президенту государства-террориста тоже пришлось молча взять наушник.

Токаев демонстративно переходит на казахский язык при Путине: видео из соцсетей



Обратите внимание! Путин далеко не в первый раз неправильно произносит имя казахского лидера. До этого во время других встреч президент России говорил "Кемел Жомартович" и "Касим Жомартович".

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