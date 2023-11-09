Это уже будет пятая встреча президентов России и Казахстана. По словам Токаева, на нем лидеры стран планируют обсудить вопросы стратегического партнерства.

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Россия хочет построить в Казахстане АЭС

Касим-Жомарт Токаев рассказал, что во время переговоров с Путиным будет поднят вопрос строительства атомной электоростанции. Государственное предприятие "Росатом" готово в этом содействовать.

Впрочем, внутри самого казахского общества есть сомнения в целесообразности построения АЭС. С одной стороны, Казахстан имеет большой потенциал, ведь занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана плюс имеет свое производство ядерного топлива. С другой стороны, у страны есть неприятный опыт "сотрудничества" с Россией.

Справка : Когда-то в далеком 1949 году в казахском городе Семипалатинск СССР испытал свою первую ядерную бомбу, совершенно пренебрегая здоровьем и жизнью проживавших там людей. На Семипалатинском полигоне в течение 40 лет было проведено почти 500 надземных и подземных ядерных испытаний. К местным жителям относились как к экспериментальным кроликам. Раковые заболевания, новорожденные дети с физическими недостатками стали обыденням явлением для жителей региона.

Поэтому окончательное решение по строительству АЭС будет принято на референдуме.

Повестка дня нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно очень велика. Мы планируем подробно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями относительно текущего состояния и перспектив развития международной ситуации,

– подчеркнул казахский лидер.

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