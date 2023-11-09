Это уже будет пятая встреча президентов России и Казахстана. По словам Токаева, на нем лидеры стран планируют обсудить вопросы стратегического партнерства.
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Россия хочет построить в Казахстане АЭС
Касим-Жомарт Токаев рассказал, что во время переговоров с Путиным будет поднят вопрос строительства атомной электоростанции. Государственное предприятие "Росатом" готово в этом содействовать.
Впрочем, внутри самого казахского общества есть сомнения в целесообразности построения АЭС. С одной стороны, Казахстан имеет большой потенциал, ведь занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана плюс имеет свое производство ядерного топлива. С другой стороны, у страны есть неприятный опыт "сотрудничества" с Россией.
Поэтому окончательное решение по строительству АЭС будет принято на референдуме.
Повестка дня нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно очень велика. Мы планируем подробно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями относительно текущего состояния и перспектив развития международной ситуации,
– подчеркнул казахский лидер.
Путин потерял "особое значение" для Казахстана
- Одна из целей визита главы Кремля в Казахстан – показать, что он все еще "главный" для стран Центральной Азии. Впрочем, российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко утверждает, что это не так. Москва и Астана давно уже не имеют "тесных" отношений. Казахстан пытается сохранять дружбу с Кремлем только для того, чтобы не подвергать себя угрозе со стороны страны-агрессорки. Впрочем, сам все больше смотрит на Запад.
- Об этом свидетельствует и недавний визит в Казахстан президента Франции. Макроно, похваливший Токаева за отказ становиться на сторону Москвы по поводу войны в Украине. Кроме того, Астана пообещала Парижу поставлять уран для французских АЭС.
- Напомним, что в начале полномасштабной войны Казахстан отказался поддерживать российскую агрессию. Токаев лично Путину заявил, что не признает аннексии оккупированных территорий Украины.