Це вже буде п'ята зустріч президентів Росії та Казахстану. За словами Токаєва, на ній лідери країн планують обговорити питання стратегічного партнерства.
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Росія хоче побудувати в Казахстані АЕС
Касим-Жомарт Токаєв розповів, що під час переговорів із Путіним буде порушено питання будівництва атомної електоростанції. Державне підприємство "Росатом" готове у цьому сприяти.
Втім, усередині самого казахського суспільства є сумніви щодо доцільності побудови АЕС. З одного боку, Казахстан має великий потенціал, адже посідає перше місце у світі за обсягом природного урану, що видобувається, плюс має своє виробництва ядерного палива. З іншого боку, країна має неприємний досвід "співпраці" з Росією.
Тому остаточне рішення щодо будівництва АЕС ухвалюватимуть на референдумі.
Порядок денний нашої майбутньої зустрічі з президентом Росії в Астані традиційно дуже великий. Ми плануємо докладно обговорити питання двостороннього політичного, торговельно-економічного, культурно-гуманітарного співробітництва. Розглянемо аспекти взаємодії у рамках міжнародних організацій та інтеграційних структур. Обміняємося думками щодо поточного стану та перспектив розвитку міжнародної ситуації,
– наголосив казахський лідер.
Путін втратив "особливе значення" для Казахстану
- Одна із цілей візиту очільника Кремля до Казахстану – показати, що він все ще "головний" для країн Центральної Азії. Втім, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко переконує, що це не так. Москва і Астана давно вже не мають "тісних" відносин. Казахстан намагається зберігати дружбу з Кремлем лише за для того, аби не наражати себе на загрозу з боку країни-агресорки. Втім, сам все більше позирає на Захід.
- Про це свідчить і нещодавній візит до Казахстану президента Франції Макрона, який похвалив Токаєва за відмову ставати на бік Москви щодо війни в Україні. Крім того, Астана пообіцяла Парижу постачати уран для французьких АЕС.
- Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Казахстан відмовився підтримувати російську агресію. Токаєв особисто Путіну заявив, що не визнає анексії окупованих територій України.