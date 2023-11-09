Це вже буде п'ята зустріч президентів Росії та Казахстану. За словами Токаєва, на ній лідери країн планують обговорити питання стратегічного партнерства.

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Росія хоче побудувати в Казахстані АЕС

Касим-Жомарт Токаєв розповів, що під час переговорів із Путіним буде порушено питання будівництва атомної електоростанції. Державне підприємство "Росатом" готове у цьому сприяти.

Втім, усередині самого казахського суспільства є сумніви щодо доцільності побудови АЕС. З одного боку, Казахстан має великий потенціал, адже посідає перше місце у світі за обсягом природного урану, що видобувається, плюс має своє виробництва ядерного палива. З іншого боку, країна має неприємний досвід "співпраці" з Росією.

Довідка: Колись у далекому 1949 році у казахському місті Семипалатинськ СРСР випробував свою першу ядерну бомбу, абсолютно нехтуючи здоров'ям та життям людей, які там проживали. На Семипалатинському полігоні упродовж 40 років провели майже 500 надземних і підземних ядерних випробувань. До місцевих жителів ставилися як до експериментальних кроликів. Ракові захворювання, новонароджені діти з фізичними вадами стали повсякденним явищем для мешканців регіону.

Тому остаточне рішення щодо будівництва АЕС ухвалюватимуть на референдумі.

Порядок денний нашої майбутньої зустрічі з президентом Росії в Астані традиційно дуже великий. Ми плануємо докладно обговорити питання двостороннього політичного, торговельно-економічного, культурно-гуманітарного співробітництва. Розглянемо аспекти взаємодії у рамках міжнародних організацій та інтеграційних структур. Обміняємося думками щодо поточного стану та перспектив розвитку міжнародної ситуації,

– наголосив казахський лідер.

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