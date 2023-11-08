Кремль усіляко намагається "продати" внутрішньому російському користувачу свій "вплив на світ", однак безрезультатно. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що очільник Росії втратив вплив на Центральну Азію.

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Росія втратила "особливу" роль для Казахстану

На думку Яковенка, Росія та Казахстан мають "тісні" відносини лише в протяжності найбільшого сухопутного кордону між країнами, який незахищений з обох боків. Тому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв докладає зусиль, аби з Москвою не виникало зайвої напруги.

Нічого іншого у цих "тісних" відносинах Росії та Казахстану немає. Казахстан, як і вся Центральна Азія, крім Киргизстану, давно відмовився від "особливої" ролі Росії,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

Яковенко про відносини Росії та Казахстану: дивитися відео

Очевидно, що Астана насамперед хоче розвивати відносини з Китаєм та країнами Європейського Союзу. Попри це, Казахстан не хоче "сваритися" з Росією через загрозу та небезпеку, яку несе країна-агресорка.

Путін, безумовно, втратив Центральну Азію як сферу свого "особливого" впливу,

– зауважив Ігор Яковенко.

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