Насамперед Росія вкрай потужно залежить від Казахстану. Такими думками з 24 Каналом поділився російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський, додавши, що лише Астана може допомогти Москві обійти санкції.

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Чому Путін не потрібний Казахстану

За словами Олевського, під час нещодавнього візиту Путіна до Бішкеку, Киргизстан продемонстрував вірний "путінізм", однак не зі страху. Чинний президент Садир Жапаров дуже схожий на Путіна та хотів би втримувати владу "по-путінськи", а для цього киргизькому президенту потрібний лідер Кремля.

А в Казахстані Путін ні для чого не потрібний. Країна велика, дуже стійка. Росія залежить від Казахстану більше, ніж Казахстан від Росії. Позаяк Росія перебуває під санкціями, які вона може обійти лише завдяки Казахстану. Однак Казахстан не поспішає допомагати,

– пояснив російський опозиційний журналіст.

Крім того, Казахстан перебуває у "теплих відносинах" з Китаєм. Імовірно, Росія хотіла б створити на Півночі Казахстану анклав для розхитування ситуації в країні. Однак навряд чи Москві вдасться втілити в реальність такий задум.

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Казахстан може обрати кілька шляхів

"Я припускаю, що союзники на Сході Росії відреагують на це таким чином, що Росія нічого не зробить. Вони раніше сказали, як на це відреагують. Я думаю, що Казахстан встиг "вистрибнути". Йому пощастило", – сказав Тимур Олевський.

За його словами, потрібно спостерігати, як Токаєв використає "вистрибування". Адже Казахстан – доволі специфічна країна, у якій поєднується одночасно модернізм, "путінізм", авторитаризм та радянський підхід до чиновництва й ідолопоклонства.

Водночас Казахстан досить швидко розвивається та може стати важливим "мостом" для Європи, у який вона вкладатиме чималі кошти. Або ж навпаки: Казахстан ступить на інший шлях та стане китайським васалом. Однак наразі в Астани багато можливостей, які потрібно правильно використати.

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