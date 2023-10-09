Починаючи від жовтня 2023 року, 3 мільярди кубів російського газу йтимуть територією Казахстану. Про це 24 Каналу розповів казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов, зауваживши, що пропускна здатність газової системи країни значно більша.

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Який вихід знайшла Росія

Існує газова трубопровідна система, яка йде з Туркменістану, Узбекистану та Казахстану в Китай і там є вільні пропускні потужності на 15 мільярдів кубів. Відтак, загалом мовиться навіть не про постачання певної кількості газу, а про те, що по території Казахстану через трубну систему цей газ увійде в систему, яка рухається в напрямку Китаю.

За словами політика, у такий спосіб Росія зможе відновити втрачені 140 мільйонів кубів газу максимум до 5 років. Для цього насамперед використають територію Казахстану.

"Російська нафта йде через Казахстан в Китай. Газ, "сірий імпорт", воєнне озброєння – все це йде на територію Росії через Казахстан. Тому не треба вірити пропаганді про "ніж в спину", що нібито Токаєв сказав, що дотримуватиметься санкцій – все це брехня і це завдає неймовірної шкоди Україні", – розповів Мухтар Аблязов.

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Потрібні санкційні удари по економіці Росії

На думку Аблязова, треба накладати потужні санкції на політичні верхівки Росії та Казахстану, які сьогодні приймають рішення та мають вплив на ситуацію. Першою це має почати робити Україна, показавши приклад іншим державам.

Треба позбавити можливостей президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва надавати військово-економічну допомогу Владіміру Путіну. Наразі величезні об'єми вантажів рухаються через спеціальні митні переходи Казахстану.

Таким має бути перший удар і тоді Росія фактично втратить можливість отримувати допомогу від Китаю. Китаю доведеться постачати морським шляхом або через Північну Корею – це значно збільшить витрати,

– підкреслив політик.

Країна-агресорка отримує свої основні доходи від нафтогазового сектора. Ці кошти потрапляють в її економіку, стабілізують курс національної валюти, розвиваються інші галузі, так налагоджується певна політична стабільність. Мухтар Аблязов переконаний, що потрібно перекрити Росії можливість постачання через Чорне море й Україна має для цього можливості.

Як мінімум 20% російської нафти йде через Чорне море, йдуть метали і якщо цю "дірку" закрити, будуть величезні втрати для російського бюджету. Можливість фінансувати війну також буде втрачена,

– зауважив казахстанський політик.

Сьогодні для України важливо виконати ці економічні та політичні дії. Щобільше, вони не потребують військових витрат. Відтак, треба спочатку самим прийняти рішення, а потім переконати в цьому наших партнерів.

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