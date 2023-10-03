Про відповідне рішення повідомили у вівторок, 3 жовтня. Йдеться про China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC). У НАЗК також додали, що це трійка найбільших нафтогазових компаній у Китаї.

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За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, вище згадані компанії продовжують співпрацювати з Росією та реалізовувати різні проєкти. До того ж це стосується критично важливого сектору для держави-агресорки. Тобто вони фінансують стратегічну сферу для Росії шляхом сплати податків.

China National Petroleum Corporation – це на сьогодні найбільша китайська національна нафтогазова корпорація, яка також має статус однієї з топових енергетичних компаній із видобутку нафти та газу на глобальному рівні. CNPC має серйозні зв'язки як з російськими компаніями, так і з офіційною Москвою.

– це на сьогодні найбільша китайська національна нафтогазова корпорація, яка також має статус однієї з топових енергетичних компаній із видобутку нафти та газу на глобальному рівні. CNPC має серйозні зв'язки як з російськими компаніями, так і з офіційною Москвою. Sinopec Group – це друга за величиною державна компанія у Китаї. Вона спеціалізується на видобуванні викопного палива й займається переробленням сирої нафти. У Росії компанії Sinopec належить 40% "Амурського газохімічного комплексу" через підконтрольну "Соіхл Гонконг Холдинг Лімітед". За 2022 рік ця компанія сплатила до бюджету Росії 30 мільйонів доларів у форматі податків. Також виділяють, що у Sinopec заявили у березні минулого року, що компанія буде продовжувати купувати нафту та газ у Росії навіть у разі посилення санкцій проти Москви.

– це друга за величиною державна компанія у Китаї. Вона спеціалізується на видобуванні викопного палива й займається переробленням сирої нафти. У Росії компанії Sinopec належить "Амурського газохімічного комплексу" через підконтрольну "Соіхл Гонконг Холдинг Лімітед". За 2022 рік ця компанія сплатила до бюджету Росії у форматі податків. Також виділяють, що у Sinopec заявили у березні минулого року, що компанія буде продовжувати купувати нафту та газ у Росії навіть у разі посилення санкцій проти Москви. CNOOC Group – це третя найпотужніша нафтова компанія у Китаї, яка має статус національної. Її випереджають лише згадані вище CNPC і Sinopec. CNOOC Group також є найпотужнішим морським видобувачем нафти та газу в Китаї. З кінця лютого 2022 року ця компанія лише нарощує співпрацю з Росією. Зокрема, йдеться про проєкти, які мають відношення до скрапленого газу. Ось завдяки проєкту "Арктик СПГ-2" частка Росії на ринку скрапленого природного газу, яка наразі становить 8%, може зрости до 15%.

До теми! Китай – це головний імпортер нафти у світі. Відтак ця країна відіграє важливу роль для ринку нафти на глобальному рівні. Крім того, Китай є головним стратегічним конкурентом для США. Саме ці дві країни мають дві найпотужніші економіки у світі.

Нагадаємо, що днем раніше НАЗК ухвалило рішення про виключення угорського банку OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. У відомстві наголосили, що кредитор почне виконувати взяті на себе зобов'язання негайно. Цьому передувало кілька днів інтенсивних переговорів.