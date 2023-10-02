Нагадаємо, що 29 вересня у відомстві повідомили про призупинення статусу угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. Цей кредитор входить до 50 найбільших банків у Росії.
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Угорський банк виключили із переліку спонсорів війни
Станом на понеділок, 2 вересня, у НАЗК повідомили про виключення банку зі списку міжнародних спонсорів війни проти України. Це стало можливим після кількох днів переговорів, до яких залучили Європейську службу зовнішніх справ.
У результаті OTP Bank взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших кроків на російському ринку. У НАЗК очікують, що угорський кредитор виконає домовленості, які узгодили сторони, без зволікань.
Для того, щоб вийти із переліку міжнародних спонсорів війни потрібно виконати кілька умов. Йдеться про такі кроки:
- Вихід з російського ринку або припинення ведення там бізнесу;
- Представити реалістичний план виходу, який можна реалізувати у короткостроковій перспективі;
- Припинення всіх господарських операцій на російському ринку, залишивши там виключно формальну присутність, яка обумовлена складнощами, які пов'язані з процесом виходу з ринку агресора.