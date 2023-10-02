Нагадаємо, що 29 вересня у відомстві повідомили про призупинення статусу угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. Цей кредитор входить до 50 найбільших банків у Росії.

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Угорський банк виключили із переліку спонсорів війни

Станом на понеділок, 2 вересня, у НАЗК повідомили про виключення банку зі списку міжнародних спонсорів війни проти України. Це стало можливим після кількох днів переговорів, до яких залучили Європейську службу зовнішніх справ.

У результаті OTP Bank взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших кроків на російському ринку. У НАЗК очікують, що угорський кредитор виконає домовленості, які узгодили сторони, без зволікань.

Нагадаємо! НАЗК внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни на початку травня 2023 року. Додамо, що цей кредитор є лідер угорського банківського ринку з ринковою часткою на рівні майже 25%, повідомляє офіційний сайт OTP Bank.

Для того, щоб вийти із переліку міжнародних спонсорів війни потрібно виконати кілька умов. Йдеться про такі кроки: