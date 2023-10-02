Напомним, что 29 сентября в ведомстве сообщили о приостановлении статуса венгерского OTP Bank в перечне международных спонсоров войны. Этот кредитор входит в 50 крупнейших банков в России.
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Венгерский банк исключили из перечня спонсоров войны
По состоянию на понедельник, 2 сентября, в НАПК сообщили об исключении банка из списка международных спонсоров войны против Украины. Это стало возможным после нескольких дней переговоров, к которым привлекли Европейскую службу по внешним делам.
В результате OTP Bank взял на себя ряд обязательств по своим дальнейшим шагам на российском рынке. В НАПК ожидают, что венгерский кредитор выполнит согласованные стороны договоренности без промедлений.
Для того, чтобы выйти из перечня международных спонсоров войны, нужно выполнить несколько условий. Речь идет о таких шагах:
- Выход с российского рынка или прекращение ведения там бизнеса;
- Представить реалистичный план выхода, который можно воплотить в краткосрочной перспективе;
- Прекращение всех хозяйственных операций на российском рынке, оставив там исключительно формальное присутствие, которое обусловлено сложностями, которые связанные с процессом выхода из рынка агрессора.